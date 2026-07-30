Senamecf reitera que los cadáveres que no se han podido identificar tras los terremotos "no están siendo enterrados en fosas comunes"

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) descartó "categóricamente" el uso de fosas comunes tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026.

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Según la directiva de la instancia forense, los cuerpos que no han sido reclamados se trasladan a espacios habilitados como el Cementerio La Esperanza en La Guaira.

A su vez, detalla que a cada fallecido se le asigna una cruz, una placa y un código alfanumérico exacto para asegurar que el nicho permanezca completamente identificable y localizable en el futuro.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.