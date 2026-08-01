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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Ceuta

El insólito video de Pedro Sánchez en medio de la crisis migratoria de Ceuta: “La banda sonora de mi verano”

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Migración en Ceuta - EFE
Migración en Ceuta - EFE
Cabe resaltar que cerca de 48.000 personas han regresado a Marruecos luego de la entrada masiva de casi 60.000 migrantes.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue blanco de críticas por la respuesta de su gestión frente al ingreso masivo de marroquíes en Ceuta. En medio de la crisis migratoria, que desató la entrada de casi 60.000 personas a esta ciudad española y dejó al menos 67 muertos, el mandatario también quedó en el centro de la polémica este sábado tras publicar en Instagram una "playlist para verano" con sus canciones favoritas.

La banda sonora de mi verano. "Tenéis la playlist en el link de mi bio", escribió Sánchez junto al video en el que, sonriendo, menciona las tres canciones que más ha escuchado.

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Debido a esto, miles de personas expresaron su inconformidad por la crisis que vive España y dejaron más de 8.000 comentarios en la publicación de Sánchez.

Qué poca vergüenza. "Mientras Ceuta vive una situación crítica y nuestros familiares soportan una presión insoportable, publicáis esto como si no estuviera pasando nada", lo cuestionó un usuario.

En el video, Pedro Sánchez aseguró que son tres las canciones que más ha escuchado y afirmó que, si las oyen, “pueden saber por dónde va”.

"Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres que seguro os dan una idea de por dónde voy", dijo Sánchez antes de mencionar "El baifo", de Quevedo; "SS26", de Charli XCX; y "Tantas cosas", de Melani.

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Cabe resaltar que Sánchez estuvo en Ceuta este viernes, luego del ingreso masivo de marroquíes que desató miles de reacciones en España.

Asimismo, el presidente del Gobierno español envió este sábado una carta a los dirigentes de las instituciones europeas en la que cuestionó la actitud "egoísta" de algunos países de la Unión Europea frente a la crisis migratoria en Ceuta y reclamó una reunión por videoconferencia de los ministros del Interior de los Estados miembros.

Mientras tanto, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, el más crítico con la gestión de Sánchez para defender la frontera, comenzó este sábado a aplicar controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a viajeros procedentes de España, luego de anunciar la suspensión temporal del acuerdo de Schengen.

Mientras tanto, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, el más crítico con la gestión de Sánchez para defender la frontera, comenzó este sábado a aplicar controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a viajeros procedentes de España, luego de anunciar la suspensión temporal del acuerdo de Schengen.

Finalmente, la reunión de los ministros del Interior se realizará el martes.

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