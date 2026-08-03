Árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habla de las polémicas y se pronuncia sobre lo que le dijo Messi durante el juego

El árbitro esloveno Slavko Vincic, quien dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, compartió por primera vez sus reflexiones sobre aquella jornada histórica que definió el título mundial en favor de los ibéricos tras concretarse en la prórroga.

"Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. También me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral", confesó Vincic al medio de su país Sport sobre el momento en que recibió la designación para dirigir la final.

El árbitro de 44 años reconoció la enorme presión que significó estar al frente del partido más importante del fútbol mundial. "Sabía que era una gran responsabilidad, teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término", señaló el colegiado europeo.

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Vincic fue especialmente reflexivo sobre cómo un solo partido puede definir toda una trayectoria profesional, dado que ese fue precisamente el último partido de su carrera arbitral: "Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta".

Uno de los momentos más esperados de sus declaraciones fue cuando abordó su conversación con Lionel Messi durante el encuentro. Con discreción profesional, el árbitro esloveno comentó: "Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta".

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Respecto a las polémicas arbitrales que rodearon el partido y que fueron expuestas principalmente por los aficionados argentinos, Vincic defendió firmemente el uso de la tecnología en el fútbol moderno. "Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología", explicó el árbitro en referencia al VAR y otras herramientas tecnológicas utilizadas durante la final.