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Terremoto en Colombia

Grandes estrellas de la música latina se reúnen en Miami para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Concierto genérico / FOTO: EFE
Concierto genérico / FOTO: EFE
El evento se llevará a cabo el domingo 16 de agosto y contará con la participación de artistas de géneros como salsa, pop latino, música urbana y vallenato.

Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner y Silvestre Dangond encabezan el cartel de ‘Unidos por los nuestros’, un concierto benéfico que reunirá a más de 25 exponentes de la música latina en Miami.

El evento se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, desde las 6:00 p. m., en el Kaseya Center, con la participación de artistas de géneros como salsa, pop latino, música urbana y vallenato.

El espectáculo contará con una amplia representación de artistas de diferentes países y generaciones. Además de Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner y Silvestre Dangond, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky y Olga Tañón.

El cartel también incluye a Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH, entre otros.

La iniciativa surgió tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. A raíz de la emergencia, diferentes figuras de la música latina decidieron unir sus voces para recaudar recursos destinados a las comunidades afectadas.

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La ayuda no se limitará a quienes asistan al Kaseya Center. El concierto también será transmitido por televisión y ofrecerá distintas alternativas para que el público pueda realizar donaciones.

Los aportes podrán hacerse mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales y donaciones corporativas.

La venta de entradas también contribuirá a la causa. CMN y Ticketmaster destinarán a la Fundación Univision el 100 % de sus ingresos netos por la boletería, con una contribución conjunta mínima de 300.000 dólares.

Los recursos serán destinados a atender necesidades prioritarias de las comunidades afectadas por los terremotos en Colombia y Venezuela, incluyendo alimentación, atención médica, medicamentos y refugios temporales.

Con esta jornada, los organizadores buscan ampliar los canales de ayuda y permitir que tanto los asistentes como quienes sigan la transmisión puedan contribuir a la atención de los damnificados.

‘Unidos por los nuestros’ es una iniciativa de CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de otras empresas y plataformas vinculadas a la industria del entretenimiento.

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