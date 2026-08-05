Hallan sin vida a modelo venezolana en Monagas: las autoridades investigan las circunstancias del caso

Según recoge el medio de comunicación venezolano Meridiano.net, la modelo venezolana María Esperanza Luces, de 21 años, fue encontrada sin vida.

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El hallazgo se registró el pasado lunes 3 de agosto en el interior de su vivienda, ubicada en el sector Tipuro de Maturín, estado Monagas.

Según información preliminar, un familiar de la joven localizó el cuerpo dentro del inmueble y notificó de inmediato a los organismos de seguridad.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudieron a la residencia para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar las evidencias necesarias.

Los primeros reportes forenses indican que la causa de muerte sería una asfixia mecánica por ahorcamiento.

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María Esperanza Luces era conocida en el estado Monagas por su participación en certámenes de belleza y modelaje.

En el año 2023 obtuvo el cuarto lugar en la elección de la Feria de San Simón, reconocimiento que impulsó su proyección.