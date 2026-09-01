Marco Rubio sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela: "Es ciudadana venezolana y tiene todo el derecho de regresar; queremos que su seguridad sea garantizada"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre el retorno de María Corina Machado a su país, Venezuela.

En entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos sostuvo: "Ella es ciudadana venezolana y tiene todo el derecho de regresar".

Asimismo, expresó: Nosotros le hemos dado consejos; por ejemplo, durante lo del terremoto, teníamos muchas preocupaciones y seguiremos teniendo en el futuro, pero queremos que su seguridad sea garantizada.

El pasado lunes, Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, se refirió nuevamente a su regreso a Venezuela.

"La transición que tenemos por delante es importante, por eso creo que regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso", dijo la apodada 'dama de hierro'.

Asimismo, pronunció: No será simplemente el fin del régimen autoritario, será el comienzo de la reconstrucción de una nación.

Cabe decir que Machado lidera diferentes encuestas de popularidad e intención de voto en Venezuela.

De acuerdo con los estudios publicados a lo largo de 2026 por diversas firmas prestigiosas, la líder de la democracia en Venezuela mantiene una ventaja abrumadora frente a cualquier figura del chavismo.