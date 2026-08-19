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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Fracasó ambiciosa misión de la NASA para rescatar un telescopio espacial: la agencia perdió 30 millones de dólares

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith
Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith
El telescopio espacial Swift estudia las explosiones más poderosas en el universo.

La NASA emprendió una complicada misión para evitar que un telescopio espacial se queme en la atmósfera, sin embargo, fracasó en el intento al no poder controlar la nave que iba al rescate.

El telescopio espacial Swift, que estudia las explosiones más poderosas en el universo, ahora probablemente se desintegre en su reentrada a la Tierra a finales de este año.

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Se trataba de una misión espacial sin precedentes, con un valor de 30 millones de dólares con la que la agencia espacial de Estados Unidos intentaba enviar un robot para agarrar el telescopio y moverlo más lejos dentro de la órbita.

"No es el resultado en el que estuvimos trabajando, pero esto no cambia el por qué esta misión valía el esfuerzo", dijo el administrador en jefe de la NASA, Jared Isaacman.

La NASA tenía plena esperanza de que su plan abriera el camino para dar a otros satélites una segunda vida.

"El equipo actuó con una rapidez extraordinaria para darle a Swift la oportunidad de hacer más ciencia mientras impulsa capacidades que Estados Unidos necesita para el mantenimiento de satélites en el futuro", agregó Isaacman.

La nave espacial no tripulada fue lanzada el 3 de julio por un pequeño cohete llamado Pegasus, que a su vez fue lanzado desde un avión y fue desarrollada por la empresa Katalyst.

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No obstante, el 28 de julio la compañía dijo que, por espacio de 72 horas, la nave había estado en un giro fuera de control, con problemas múltiples, incluida la pérdida de comunicaciones.

Katalyst citó "problemas persistentes del control de la orientación" como el motivo por el que, tanto la empresa como la NASA, decidieron suspender la misión.

Por su parte, la NASA dijo que la nave espacial aún podría tratar de alcanzar al telescopio Swift con la esperanza de ofrecer a los científicos e ingenieros lecciones para misiones similares en el futuro.

En redes sociales, la agencia señaló: "La NASA y Katalyst Space han determinado que la nave espacial LINK de Katalyst no capturará ni impulsará nuestro observatorio Swift a una altitud mayor para extender su misión científica, debido a un problema continuo de control de actitud con la nave espacial".

La agencia lanzó Swift en 2004 para el estudio de las explosiones de rayos gamma en el espacio profundo.

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