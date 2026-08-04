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Martes, 04 de agosto de 2026
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Shakira

Shakira causa furor al imitar una icónica foto que le tomaron en los 2000: "Ha renovado el meme"

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al repetir una de sus poses más recordadas, y desató una ola de nostalgia y reacciones en redes sociales.

Shakira de nuevo vuelve a despertar la nostalgia entre sus seguidores al publicar una foto en la que recrea una de las poses más recordadas de su carrera, la misma con la que la captaron a comienzos de los años 2000 y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un meme popular en internet.

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La imagen la compartió la propia artista en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente llegaron millas de reacciones y comentarios de fanáticos que reconocieron y recordaron al instante la referencia.

En la publicación, la barranquillera está imitando casi a la perfección la expresión y la postura de aquella fotografía que fue tomada durante los primeros años de su éxito internacional.

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, indicó la colombiana en un escrito junto a la imagen.
La comparación no tardó en volverse viral y muchos usuarios destacaron que, pese al paso del tiempo, la cantante aún tiene la esencia que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música latina y mundial.

“Ha renovado el meme”: escribieron acertadamente unos de los fanáticos que reaccionaron a la publicación de la imagen.

La fotografía original se transformó en un fenómeno en redes sociales hace varios años , cuando empezó a usarse como meme para representar sorpresa, desconcierto o incredulidad.

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Desde entonces, ya ha sido compartido en cientos de millas seguidores de ocasiones y forma parte de los recuerdos más reconocibles entre los de la artista.

La publicación de igual forma generó un montón de comentarios cargados de humor. Algunos seguidores celebraron que fuera la propia Shakira quien haya hecho la referencia al meme, a la vez que otros afirmaron que la cantante "se adelantó a internet" al recrear una imagen que ha estado al lado de los usuarios durante años en la cultura digital.

El gesto fue interpretado por muchos como una muestra del buen humor de la artista y de la cercanía que sostiene con sus seguidores , al hacer parte de una de las bromas más conocidas relacionadas con su imagen pública.

En medio de su gira mundial y de una intensa actividad en redes sociales, Shakira sigue demostrando que, además de mantenerse activa en la música, de la misma manera, sabe conectarse con las nuevas generaciones por medio de referencias que marcaron una época y que hoy aún son parte de la cultura de internet.

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