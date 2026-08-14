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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella presentó plan de reconstrucción para Colombia tras el devastador terremoto: "Esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella presentó el primer plan de reconstrucción para Colombia - EFE
Abelardo De La Espriella presentó el primer plan de reconstrucción para Colombia - EFE
El presidente de Colombia hizo un llamado a la empresa privada y aseguró que la prioridad del Gobierno es salvar vidas.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó este viernes un primer plan de reconstrucción para el país tras el terremoto de 7,4 que deja, por el momento, 281 muertos.

De La Espriella también pidió la ayuda del sector privado en la reconstrucción de un país donde este hecho ha dejado miles de viviendas destruidas y cientos de edificios colapsados.

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Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, aseguró el presidente.

Asimismo, aseguró que ya se ha reunido con las principales empresas del sector de la construcción, así como con distintos sectores, debido al “momento histórico” que atraviesa el país.

El presidente ha insistido en que Colombia necesita “del concurso de todos los colombianos”, especialmente de la “empresa privada”, cuyos representantes ya están dando “un paso al frente”.

Cabe aclarar que el país atraviesa uno de los peores momentos de su historia, tras sufrir el pasado lunes el peor terremoto registrado en Colombia. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, al oeste del país, deja por el momento 281 muertos y 379 desaparecidos, además de 3.971 personas heridas.

La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad”, indicó De La Espriella, quien insistió en que la “prioridad” del Gobierno es “salvar vidas”. “Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con las personas que siguen desaparecidas”, añadió.

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En total, son ya 127 los edificios colapsados, 65.841 las viviendas dañadas y 10.677 las destruidas. Junto a ellos, también se han visto afectados 236 centros de salud, 2.136 centros educativos, 198 carreteras y 71 acueductos, entre otros.

Finalmente, se espera que las autoridades continúen realizando operaciones de rescate y removiendo los escombros para establecer un balance de los daños causados y de las víctimas que dejó este terremoto.

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