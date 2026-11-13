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Cinismo: “pataleta” del canciller del régimen cubano a pedido del G7 de reformas políticas

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Trump ha dicho que antes de salir de la Casa Blanca quiere dejar “resuelto” el problema del régimen cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Sus palabras llegaron el mismo día en que el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, reaccionó muy molesto al pedido de los países del G7 reclamando reformas políticas y económicas en la isla, así como también exigiendo la libertad de los presos políticos.

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