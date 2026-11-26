“Nos han quitado la visita como medida de castigo”: esposa de preso político en huelga Ramo Verde

En Venezuela, el régimen continúa haciendo caso omiso a la solicitud de libertad y respeto al debido proceso de los presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde, quienes ya cumplen más de 15 días en huelga de hambre, sin ser escuchados. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Milagros Astudillo, esposa del sargento Luis Milané, vinculado en el caso Cotiza, quien señaló: “Nos han quitado las visitas como medida de castigo”.