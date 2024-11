Más de 196.000 venezolanos han cruzado el Darién en 2024, seguidos de los colombianos con 16.000 registros

Este viernes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo un balance de cifras de pasos de migrantes por la frontera con Colombia, demarcada por la implacable selva del Darién.

Según el mandatario, más de 190.000 personas de nacionalidad venezolana han cruzado por el 'Tapón', siendo el grupo nacional más grande en este listado.

"En lo que va del año, venezolanos suman 196.813 personas, de ahí cae el número a 16.000 y pico Colombia, 15.000 y pico Ecuador, 12.000 y pico China”, dijo.

Asimismo, el mandatario confirmó que los vuelos de deportación, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, siguen saliendo periódicamente para alivianar el flujo de migrantes que cruzan Centroamérica hacia el norte.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Panamá sancionará con millonarias multas a migrantes que crucen el Darién desde Colombia o

"Ayer hicimos el vuelo número 23 si mi memoria no me falla con unas decenas de personas nuevamente hacia Colombia", dijo.

Hasta ahora más de un millar de migrantes han sido deportados bajo este plan que no se aplica a los venezolanos, porque Caracas prohibió el ingreso de aviones procedentes de Panamá.

"Esperamos seguir todas las semanas con estos vuelos de repatriación", agregó.

Días atrás, el mandatario confirmó que migrantes que ingresen a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién serían multados hasta con 5.000 dólares.

"Toda persona que ingrese al país violando los puestos de control migratorio, terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre mil dólares y cinco mil dólares, según la gravedad de la infracción", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

La norma señala que el migrante que no pague la multa "no podrá salir del país" y, "de no contar con los recursos económicos para cumplir con la sanción impuesta, se procederá con su deportación".

Sin embargo, el decreto estipula que la sanción "debe ser ajustada para que sea accesible y puedan pagarlo antes de abandonar el territorio nacional".

En 2023, más de 520.000 personas atravesaron la jungla, donde enfrentan peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y bandas criminales que roban, violan y matan.

Las cifras oficiales de este año suponen una caída de 37% en comparación con el mismo período de 2023.

"El mes de septiembre fueron 25.111 migrantes y al día de hoy estamos en 21.542 más o menos" en octubre, afirmó Mulino.