Donald Trump lamenta la muerte de Dolly Parton y ordena que la bandera de EE. UU. ondee a media asta durante una semana

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de la legendaria cantante Dolly Parton, quien falleció este martes a los 80 años, según informó su familia.

Trump calificó a la artista como “una de las mejores cantantes de todos los tiempos” y ordenó que la bandera estadounidense ondee a media asta durante una semana en todo el país.

"Con profunda tristeza les informo del fallecimiento de Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos. Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido ni habrá nadie como ella. Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama".

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus familiares. "Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", expresó su sobrino en un video publicado en redes sociales.

Añadió que la artista, ganadora de múltiples premios, "abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida".

La familia no reveló la causa de la muerte, pero la cantante había hablado sobre su reciente estado de salud delicado. Su esposo, Carl Dean, falleció el año pasado.

En mayo, Parton anunció la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, alegando problemas de salud persistentes.

En videos publicados en sus redes sociales, comentó que, si bien el tratamiento para una enfermedad no especificada estaba progresando favorablemente, aún no se sentía preparada para volver a los escenarios.

Parton fue una artista prolífica con una carrera que abarcó seis décadas, durante las cuales compuso unas 3000 canciones, incluyendo la icónica balada "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional para Whitney Houston.

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboración, se ganó el título de "reina de la música country".

"Gracias a su ejemplo, creíamos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia", dijo su sobrino Bryan Seaver.