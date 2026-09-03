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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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ONU

"Esa es mi opinión, no seré secretaria general después de darla": Michelle Bachelet, candidata a liderar la ONU, tras comentario sobre China y EE. UU.

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Michelle Bachelet
Michelle Bachelet / Foto: AFP
La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett.

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet ironizó sobre las pocas posibilidades que tiene de ser secretaria general de las Naciones Unidas en un evento universitario, semanas después de conocerse un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Mientras participaba en un evento realizado en la privada Universidad Diego Portales, Bachelet afirmó que China ha aumentado su influencia en desmedro de Estados Unidos y luego ironizó: "Esa es mi opinión, no seré secretaria general después de darla".

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La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos, informó su entorno a la AFP.

La sudamericana fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil. Pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

Haroldo Muñoz, excanciller chileno y parte del equipo de Bachelet, negó que la expresidenta vaya a dejar la carrera. "Aunque el objetivo no se consiga, su postulación es una cuestión de convicción, de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos".

En 80 años ninguna mujer ocupó la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

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Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

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