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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella entregó personalmente el dinero en efectivo de subsidios a damnificados por el terremoto en Chocó

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella entrega ayudas - EFE
Abelardo de la Espriella entrega ayudas - EFE
El presidente aseguró que no iba a haber intermediarios en la entrega de los subsidios.

El presidente Abelardo de la Espriella, este martes 15 de septiembre, junto a su equipo de trabajo, llegó al Chocó y Buenaventura, con el fin de otorgar las primeras casas para los damnificados del terremoto.

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Sin embargo, una imagen que llamó la atención fue que, personalmente, el mandatario entregó el dinero en efectivo de los subsidios para las familias que perdieron sus viviendas producto del fuerte sismo.

Con lista en mano, De la Espriella fue entregando en Buenaventura el dinero de un giro que prometió su Gobierno a los afectados de la tragedia. En su momento, el presidente aseguró que no iba a haber intermediarios en la entrega de los subsidios.

Cabe resaltar que, en una primera parada de su agenda, en Quibdó (Chocó), el jefe de Estado otorgó la primera casa a una familia afectada por el temblor que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Seguimiento continuo y de frente en Quibdó. Supervisé el proceso de reconstrucción de la ciudad y visité a la familia Asprilla, que hoy ya tiene las puertas abiertas de su nuevo hogar. La reconstrucción de nuestras regiones se lidera en el territorio”, publicó el presidente en su cuenta de X.

El trabajo del Gobierno nacional ha tenido un reconocimiento especial por parte de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien destacó los avances y convocatorias que viene liderando De la Espriella para esa región.

“¡Hoy ciertamente es un día histórico para el departamento del Chocó! Con la convocatoria del Sr. Presidente de la República, se han reunido en nuestro departamento importantes representantes del empresariado colombiano. Esta visita no solo está orientada a la reconstrucción de lo que había, sino a la recuperación integral, al cierre de brechas, la generación de empleo y la construcción de oportunidades económicas”, expresó la gobernadora.

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Finalmente, la gobernadora del Chocó agradeció al presidente y a los empresarios que le dieron el sí al Chocó.

“Nace el PLAN CHOCÓ para reconstruir lo que perdimos, pero también para avanzar en la calidad de vida; para implementar el plan vial del departamento, desarrollar el sector minero-energético, fortalecer el turismo, jalonar inversión privada para la productividad; y se activa la apuesta por los grandes proyectos logísticos que desde el Chocó pueden impulsar a la Nación. Gracias al Sr. Presidente y a todos los empresarios que le han dicho SÍ al Chocó. Gracias a Colombia por seguir acompañándonos. Esto es un verdadero #CompromisoNacional”, puntualizó en su momento la dirigente departamental.

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