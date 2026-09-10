Nueva York conmemora 25 años de los atentados del 11-S entre la polémica por la ausencia de Trump y la presencia de su alcalde musulmán

Este viernes la ciudad de Nueva York conmemora el 25 aniversario de los devastadores atentados del 11 de septiembre de 2001 con una ceremonia marcada por la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump.

En contraparte, también hay indignación desde sectores conservadores por la asistencia del primer alcalde musulmán de la Gran Manzana.

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La ausencia del mandatario se debe a que rendirá el homenaje en el Pentágono, donde el vuelo 77 de American Airlines fue estrellado deliberadamente contra su fachada oeste, provocando la muerte de 184 personas en el lugar.

En su lugar, el vicepresidente JD Vance y los cuatro predecesores vivos de Trump, el republicano George W. Bush, (que estaba en el cargo durante los ataques), y los demócratas Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, estarán presentes en la zona conocida como "Ground Zero" en el bajo Manhattan, donde aviones secuestrados destruyeron el World Trade Center y mataron a la mayoría de las 2.977 víctimas totales de aquel día que cambió el mundo.

En la ceremonia no habrá discursos, mientras que los familiares de las víctimas leerán los nombres de todos los fallecidos y se hará sonar una campana para conmemorar los momentos más importantes del ataque.

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A los presidentes se sumará Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, a pesar de una campaña que lo instaba a mantenerse alejado, encabezada por el periódico de derecha New York Post y el exalcalde Rudy Giuliani.

La petición, que acusa a Mamdani de asociarse con individuos no especificados que "desprecian las instituciones estadounidenses o no son suficientemente críticos con las ideologías extremistas", logró reunir más de 100.000 firmas.

Tras la nube de polvo inicial que siguió al derrumbe del World Trade Center, se sucedieron meses de contaminación y polvo persistente, que causaron cánceres que miles de neoyorquinos aún padecen hoy en día.