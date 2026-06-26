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Terremoto en Venezuela

Más de 50.000 desaparecidos bajo los escombros por los terremotos en Venezuela, según estima el jefe de ayuda humanitaria de la ONU

junio 26, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Terremotos en Venezuela - EFE
Terremotos en Venezuela - EFE
El reciente balance del régimen venezolano indica que al menos 929 personas han perdido la vida.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo que se estiman más de 50.000 desaparecidos bajo los escombros tras los potentes terremotos que devastaron a Venezuela.

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Fletcher, quien además prevé que el número de muertos “aumentará considerablemente”, aseguró a la agencia AFP que “se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”.

“Hay más de 50.000 personas desaparecidas y más de 500 han fallecido; por lo tanto, rebuscar entre los escombros es una tarea colosal”, declaró.

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El funcionario, que también funge como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, subrayó que “existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble”.

El reciente balance del régimen venezolano indica que al menos 929 personas han perdido la vida a causa de los terremotos, aunque la magnitud de los destrozos en las zonas afectadas hace presagiar un número mucho mayor de víctimas mortales.

"Nuestra misión es encontrar al mayor número posible de ellas y mantener el número de fallecidos lo más bajo posible, pero es evidente que la cifra aumentará considerablemente", subrayó Fletcher.

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Este viernes, la ONU anunció el despliegue de equipos de rescate de al menos 17 países para participar en la búsqueda de supervivientes.

Según precisó Fletcher, “actualmente hay 35 equipos (...) desplegados sobre el terreno”.

"Esto supone más de 1.600 rescatistas urbanos cualificados y más de 100 perros de rescate", puntualizó.

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