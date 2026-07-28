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Martes, 28 de julio de 2026
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Japón

Estas son las impactantes imágenes del terremoto que sacudió Japón

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Viviendas destrozadas por sismo en Japón- EFE
Viviendas destrozadas por sismo en Japón- EFE
El sismo de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu, provocó daños estructurales, cortes de electricidad y dejó personas atrapadas.

Estas son las impactantes imágenes que dejaron el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, dejando al menos 50 personas heridas, viviendas colapsadas y daños en carreteras, puentes y edificios, mientras las autoridades evalúan la magnitud de la emergencia.

El movimiento telúrico ocurrió durante la tarde y alcanzó el nivel máximo de intensidad sísmica registrado por la escala Shindo de Japón. El fuerte temblor provocó el derrumbe de varias estructuras y dejó a personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con los primeros informes de los equipos de emergencia.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que se habían registrado personas heridas, cortes de electricidad, incendios y daños en infraestructuras. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para evaluar la situación y atender a los afectados.

El terremoto también generó interrupciones en el transporte. Los servicios ferroviarios fueron suspendidos temporalmente, incluidos algunos trenes de alta velocidad, mientras que las operaciones aéreas también sufrieron afectaciones. Unos 48.000 hogares quedaron sin electricidad en la región, según datos de la compañía eléctrica Kyushu Electric Power.

 

Ante la posibilidad de nuevos movimientos, las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta durante los próximos días. Los expertos advirtieron sobre el riesgo de réplicas y posibles tamaños de tierra en las zonas que experimentaron las mayores sacudidas.

Tras el terremoto, Japón emitió inicialmente un aviso de tsunami para varias zonas costeras, pero la alerta fue levantada posteriormente luego de que no se registrara un tsunami significativo.

Las autoridades nucleares japonesas informaron que no se detectan anomalías en las centrales nucleares ubicadas en la región , mientras continúan las inspecciones para determinar si existen daños adicionales.

El sismo vuelve a poner a Kumamoto en el centro de la atención debido a que la prefectura sufrió una devastadora secuencia de terremotos en 2016, que dejó cientos de muertos y millas de heridos, además de graves daños en viviendas e infraestructuras.

Japón se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico. Por ahora, los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas mientras las autoridades actualizan el balance de víctimas y daños ocasionados por el terremoto.

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