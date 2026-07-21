Antonela Roccuzzo dedica inesperado mensaje a Lionel Messi tras derrota de Argentina en final del Mundial 2026

La eliminación de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 provocó una ola de reacciones emocionales entre aficionados y personalidades del deporte.

Entre los mensajes más destacados apareció el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo incondicional al capitán albiceleste tras la dolorosa derrota ante España.

La empresaria rosarina compartió una fotografía junto al astro argentino acompañada de un extenso texto que rápidamente capturó la atención del público.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", expresó.

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El mensaje no se limitó únicamente a reconocer las cualidades deportivas del jugador. Antonela también subrayó el ejemplo personal que representa Messi tanto para su círculo familiar como para seguidores alrededor del planeta.

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", agregó la empresaria.

"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", agregó.

La reacción de Roccuzzo refleja el fuerte vínculo que mantiene con el futbolista y su compromiso de acompañarlo tanto en los momentos de gloria como en las circunstancias difíciles que presenta la carrera deportiva profesional.

Las palabras de Antonela Roccuzzo llegaron minutos después de que el propio Messi realizara su primera publicación tras la derrota en la final del Mundial 2026.

En ese mensaje, el capitán argentino reconoció el dolor por no haber conseguido un nuevo título mundial, aunque también destacó el desempeño del equipo durante el torneo y agradeció el respaldo constante de los aficionados.