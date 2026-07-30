Niña hizo pasar momento incómodo a Karol G en pleno concierto al confesarle ante miles de personas que su canción favorita es de Shakira

La cantante colombiana Karol G protagonizó uno de los momentos más virales y comentados en redes sociales durante su reciente presentación en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, en el marco de su gira internacional TropiTur.

Como es habitual en sus espectáculos, la artista paisa se acercó al público de las primeras filas para compartir con los asistentes y le cedió el micrófono a una pequeña fan.

Sonriente, Karol G le preguntó a la niña cuál era su tema preferido, esperando escuchar alguno de sus grandes éxitos de repertorio.

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Sin embargo, con total sinceridad e inocencia infantil, la menor respondió sin dudar: "DAI DAI", el popular sencillo interpretado por Shakira junto a Burna Boy para la Copa Mundial de la FIFA.

​Por unos segundos, la intérprete paisa quedó sorprendida y buscó confirmación entre las miradas de los asistentes. Al percatarse de lo sucedido, tomó la situación con humor y gracia: "¿Cuál? Ay, dijo 'DAI DAI', vamos a cantarla", expresó entre risas.

Lejos de mostrarse incómoda, Karol G motivó a la menor a entonar un fragmento del tema frente a miles de personas, logrando que todo el estadio se uniera en ovación y aplausos para la pequeña.

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El tierno video acumuló rápidamente millones de reproducciones en TikTok, X e Instagram, donde los usuarios y fanáticos elogiaron la sencillez, calidez y profesionalismo con el que la cantante manejó el divertido impase.