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Jueves, 22 de octubre de 2026
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pickleball

El pickleball entra en la estructura deportiva venezolana tras decisión del directorio del IND

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Paleta de pickleball apoyada contra la red con pelota amarilla en la cancha azul - Foto de referencia: Pexels
Paleta de pickleball apoyada contra la red con pelota amarilla en la cancha azul - Foto de referencia: Pexels
A su vez, el Ministerio del Deporte avaló el reconocimiento formal de 26 asociaciones deportivas de distintas entidades del país.

El Ministerio del Deporte del régimen venezolano anunció la incorporación del pickleball como especialidad deportiva en Venezuela, una determinación tomada por el directorio del Instituto Nacional de Deporte (IND).

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Según la cartera de Miraflores, "esta decisión permitirá avanzar en su integración a la estructura deportiva organizada y promover su desarrollo en el ámbito competitivo".

¿Qué es el pickleball?

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Es una disciplina de raqueta (o de palas) que combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa (ping-pong).

Dicha actividad comparte muchas características y reglas con otros deportes de raqueta: dimensiones similares y disposición de una pista de bádminton, una red y normas de juego y puntuación muy similares a las del tenis, con diferentes modificaciones.

¿Cómo se juega?

La pelota se sirve con un golpe por debajo del brazo para que el contacto con la pelota se haga por debajo del nivel de la cintura (la cintura se define como el nivel del ombligo) en un arco ascendente. La persona que sirve golpea desde detrás de la línea de fondo a un lado de la línea central y apunta en diagonal al campo de servicio del oponente (como en la figura de "dimensiones del campo").

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Solo el lado que sirve puede anotar un punto. El juego por un punto termina cuando un bando comete una falta.

Por otra parte, el Ministerio del Deporte también avaló el reconocimiento formal de 26 asociaciones deportivas de distintas entidades del país.

Del total de solicitudes, 12 correspondieron a asociaciones de fútbol en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas, Yaracuy y Anzoátegui.

Las otras 14 solicitudes abarcaron diversas disciplinas, entre ellas: bolas criollas y bochas en Monagas y Portuguesa; deportes acuáticos en Anzoátegui y Bolívar; baloncesto en Mérida y Miranda; judo en Carabobo y Miranda; tenis de mesa en Miranda y Yaracuy; canotaje en Anzoátegui; hapkido en Carabobo y kickingball en La Guaira.

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