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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Protestas en Venezuela

Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 tras pasar más de 20 horas sin electricidad

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 - Fotos: X
Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 - Fotos: X
Entre los sectores afectados figuran El Piñal, Chururú, La Cuesta del Trapiche y zonas cercanas a San Cristóbal.

Las fallas en el suministro eléctrico han provocado nuevas protestas en distintas comunidades del estado Táchira, donde los habitantes han utilizado el cierre de la carretera Troncal 5 como medida de presión para exigir respuestas a las autoridades.

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Las interrupciones del servicio se han extendido durante más de 18 y 20 horas en algunas localidades, mientras que otras comunidades han permanecido semanas sin electricidad debido a daños en transformadores que, según las denuncias, no han sido reparados oportunamente.

Entre los sectores afectados figuran El Piñal, Chururú, La Cuesta del Trapiche y zonas cercanas a San Cristóbal.

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Estos puntos se encuentran en tramos de la Troncal 5, una importante arteria vial que conecta a Táchira con Barinas y otras regiones del centro del país.

Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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