Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 tras pasar más de 20 horas sin electricidad
Las fallas en el suministro eléctrico han provocado nuevas protestas en distintas comunidades del estado Táchira, donde los habitantes han utilizado el cierre de la carretera Troncal 5 como medida de presión para exigir respuestas a las autoridades.
Las interrupciones del servicio se han extendido durante más de 18 y 20 horas en algunas localidades, mientras que otras comunidades han permanecido semanas sin electricidad debido a daños en transformadores que, según las denuncias, no han sido reparados oportunamente.
Entre los sectores afectados figuran El Piñal, Chururú, La Cuesta del Trapiche y zonas cercanas a San Cristóbal.
Estos puntos se encuentran en tramos de la Troncal 5, una importante arteria vial que conecta a Táchira con Barinas y otras regiones del centro del país.
Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano.
Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).
El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.