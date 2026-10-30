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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Incendio en la Amazonía

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

octubre 30, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Incendio Amazonia - Foto Canva
Incendio Amazonia - Foto Canva
La Amazonía brasileña enfrenta una nueva emergencia por los incendios forestales. Durante las primeras dos semanas de octubre se registraron 1.679 focos en el estado de Amazonas, un aumento del 253 % frente al mismo periodo del año anterior.

En Manaos, la capital estatal, el humo deterioró la calidad del aire y obligó a suspender las clases presenciales en escuelas públicas. Las autoridades investigan si parte de las quemas busca facilitar la apropiación ilegal de tierras.

Carlos Mazabanda, coordinador de monitoreo y mapeo de Amazon Frontlines, advierte que el 77 % de los focos identificados se encuentra en áreas donde había vegetación natural, lo que apunta a la posible transformación de bosques en terrenos agropecuarios.

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El especialista destaca una contradicción: los incendios aumentan pese a que la deforestación en Brasil ha disminuido. Según explica, estas quemas podrían anticipar nuevas pérdidas de cobertura forestal durante los próximos meses.

A la actividad humana se suman la sequía, las altas temperaturas y los efectos de El Niño, que pueden favorecer la propagación del fuego. Mazabanda recuerda que en 2024 la combinación de condiciones secas y presiones para ampliar las fronteras agropecuarias contribuyó a una temporada de incendios excepcionalmente grave en la Amazonía.

Las consecuencias van más allá de la emergencia inmediata. La pérdida reiterada de vegetación puede deteriorar los suelos y reducir la capacidad de los bosques para recuperarse. “En algún momento esos bosques ya no van a poder regenerarse”, advierte Mazabanda. Esto podría favorecer la expansión de áreas degradadas y alterar el funcionamiento de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

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