Clima Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial? julio 18, 2026 Por: David Esteban Pinzón Los incendios forestales en Canadá se han extendido hasta cubrir con humo asfixiante una amplia franja de Estados Unidos. También le puede interesar Clima Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial? Ataque al régimen de Irán Letal y contundente: así fue la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán Delcy Rodríguez Lo último Venezuela 18 julio | Delcy Rodríguez manejará dinero de ayudas por el terremoto y Donald Trump sobre el "complot" del régimen Cuba ¿Cárcel o exilio? La cruel fórmula del régimen de Cuba contra los presos políticos Deportes Fútbol y política: la relación que marcó el Mundial de 2026 en Norteamérica Parole humanitario Se conoce la fecha en que el artista cubano Otero Alcántara llegue a Estados Unidos tras obtener el parole humanitario Compartir en: