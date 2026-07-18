NTN24
Sábado, 18 de julio de 2026
Sábado, 18 de julio de 2026
Clima

Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial?

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Los incendios forestales en Canadá se han extendido hasta cubrir con humo asfixiante una amplia franja de Estados Unidos.

También le puede interesar

Estadio Nueva York/ Nueva Jersey - Foto AFP
Clima

Alerta por enorme humo de incendios en Canadá que cruza fronteras: ¿afectará la final del Mundial?

Foto X: @CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Letal y contundente: así fue la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Delcy Rodríguez/Donald Trump - Fotos AFP/ Documentos - Foto CIA
Delcy Rodríguez

Lo último Venezuela 18 julio | Delcy Rodríguez manejará dinero de ayudas por el terremoto y Donald Trump sobre el "complot" del régimen

Presos políticos de alto nivel en Cuba / FOTO: NTN24
Cuba

¿Cárcel o exilio? La cruel fórmula del régimen de Cuba contra los presos políticos

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Deportes

Fútbol y política: la relación que marcó el Mundial de 2026 en Norteamérica

Artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara / FOTO: Captura de pantalla
Parole humanitario

Se conoce la fecha en que el artista cubano Otero Alcántara llegue a Estados Unidos tras obtener el parole humanitario

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Solo es eficiente con sus objetivos": Héctor Schamis sobre la respuesta del régimen venezolano ante la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Letal y contundente: así fue la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Madre busca bajo los escombros el cadáver de su hija en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos - Foto referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Relaciones de Estados Unidos con Colombia-Foto: Canva
Estados Unidos

“Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia ya tiene rival en octavos de final en caso de clasificar ante Ghana en el Mundial 2026: fecha y horario del encuentro

Familiares de presos políticos - Foto referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Jhon Córdoba salió lesionado en el partido entre Colombia y Ghana / FOTO: EFE
Selección Colombia

Se confirmó lo que se temía: Jhon Córdoba se pierde lo que resta del Mundial con Colombia tras la lesión que sufrió ante Ghana

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Fiscalía de Colombia abre investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Relaciones de Estados Unidos con Colombia-Foto: Canva
Estados Unidos

“Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro - AFP
Cuba

EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre