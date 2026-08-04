ONG FundaRedes advierte que el sistema educativo venezolano atraviesa una situación crítica marcada por la desnutrición estudiantil

La organización no gubernamental FundaRedes aseguró recientemente que el sistema educativo venezolano atraviesa una situación crítica.

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Según la instancia, dicha crisis está caracterizada por: altos niveles de desnutrición entre los estudiantes, el deterioro de la infraestructura escolar, la escasez de maestros y el aumento de problemas de salud mental en niños y adolescentes.

De acuerdo con la ONG, esta situación es consecuencia de años de crisis económica y del debilitamiento de los servicios públicos.

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Durante la presentación de un estudio nacional realizado en el primer semestre de 2026, el presidente de FundaRedes, Javier Tarazona, afirmó que los resultados reflejan un panorama preocupante en las instituciones educativas públicas.

Entre los principales hallazgos, destacó que ocho de cada diez alumnos presentan algún grado de desnutrición, al tiempo que sostuvo que el programa de alimentación escolar no está cumpliendo su función.

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El informe también expone el impacto emocional que enfrentan los estudiantes. De acuerdo con la investigación, el 56 % de los niños y adolescentes consultados manifestó haber tenido pensamientos suicidas.

Aparte de lo revelado por FundaRedes, un nuevo informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encendió las alarmas ante el grave deterioro nutricional que afecta a las mujeres y a los niños en Venezuela.

Dicha instancia advierte que, a pesar de la disminución cuantitativa del hambre, eso no elimina la malnutrición estructural.

Es sabido que la falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.