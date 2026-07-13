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Lunes, 13 de julio de 2026
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Medio Oriente

EE. UU. usó por primera vez drones marítimos en operaciones de combate y logró impactar un complejo de mantenimiento de submarinos y buques del régimen de Irán

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EE. UU. a Irán - AFP
Ataque de EE. UU. a Irán - AFP
El ataque tuvo lugar en el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, según el Comando Central.

El Ejército de Estados Unidos informó que usó por primera vez drones marítimos en operaciones de combate y logró impactar un complejo de mantenimiento de submarinos y buques del régimen de Irán.

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Según dijo el Ejército norteamericano, el ataque tuvo lugar en el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, donde tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron y “degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial”.

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"Ayer, utilizando múltiples drones de superficie de ataque de un solo sentido, las fuerzas del CENTCOM atacaron con éxito una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán", detallaron las fuerzas estadounidenses, subrayando que el hecho "marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses han empleado drones marítimos en operaciones de combate".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz después de una intensificación de las hostilidades sin precedentes desde el alto al fuego de abril.

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Según Trump, EE. UU. está "tomando el control" del estrecho de Ormuz. Además, dijo que su país será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.

Ante los recientes hechos, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación por la grave escalada de la reanudación de enfrentamientos militares en la región del Golfo".

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