Oscar Murillo, coordinador de Provea, habló de los diálogos en Venezuela: “La sociedad no está resignada”

En medio de una entrevista con NTN24, Murillo, coordinador general de la organización de derechos humanos Provea, habló acerca de los diálogos en Venezuela. Además, aseguró que la entidad hace un llamado al régimen para que prevalezcan las demandas sociales que el pueblo exige. Del mismo modo, Murillo afirmó que exigen que primen los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones. Asimismo, aseguró que el pueblo venezolano clama para que se mantenga la democracia y mejoren las condiciones de vida, que, según indicó, “hoy son muy precarias”. Finalmente, el coordinador de Provea se refirió a la libertad de expresión e indicó que es un eje que debe regresar a Venezuela, ya que, según afirmó, fue algo que el régimen acabó. Asimismo, señaló que la sociedad no está resignada y que lo que los venezolanos quieren es democracia y vivir en libertad.