No ha parado de temblar en Venezuela desde el doble terremoto del 24 de junio: este es el número de réplicas que se ha registrado tras la tragedia

Según el régimen venezolano, 1.473 réplicas se han registrado en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Así lo dijo en su programa televisivo el ministro de Relaciones Interiores de la dictadura, Diosdado Cabello, a través de su programa televisivo.

Por su parte, 5.346 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

En ese sentido, más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.