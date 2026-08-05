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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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México

Asesinan a influencer mexicano César Gastelum durante una transmisión en vivo

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto referencia | EFE
Foto referencia | EFE
César Gastelum hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

Un creador de contenido mexicano fue asesinado en la noche del martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del estado de Sinaloa.

César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido las imágenes del ataque.

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Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

Ante la situación fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, según imágenes de medios locales.

Este distrito es sacudido desde hace dos años por las pugnas internas del poderoso cartel local.

La prensa local señala que una decena de influencers, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

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