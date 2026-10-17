Médico que operó al papa León XIV asegura que "no hay motivos clínicos" para que suspenda su gira por América Latina

El cirujano Stefano Margaritora, encargado de operar al papa León XIV el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar, aseguró este sábado que no existen impedimentos médicos para que el pontífice emprenda su viaje por América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, declaró el especialista a Vatican News, después de que el papa recibiera el alta médica en el hospital Gemelli de Roma.

En días anteriores, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había señalado que la realización de la primera gira apostólica de León XIV por América Latina dependería de su evolución médica. El recorrido, programado del 6 al 17 de noviembre, contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

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El cardenal había subrayado que era necesario esperar la salida del pontífice del hospital y conocer la valoración de los médicos antes de confirmar que estuviera en condiciones de afrontar el viaje, al que describió como una travesía “larga y exigente”.

Tras someterse a la intervención quirúrgica por cáncer de pulmón, León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli y regresó al Vaticano, luego de que el equipo médico considerara que su estado de salud permitía darle el alta.

El pontífice de 71 años salió del centro médico hacia las 15H30 (13H30 GMT) entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital romano, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

Antes de marcharse, el papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

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Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede informó que, tras recibir el alta este sábado, el pontífice "rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal" el domingo.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10ª planta del hospital Gemelli.