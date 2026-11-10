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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Pensiones

El convenio que podría permitir que los migrantes venezolanos acumulen años de cotización en otros países para acceder a pensiones

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer sostiene un cartel durante una protesta para exigir mejoras en su calidad de vida, incremento de jubilaciones, pensiones y salarios dignos - Foto de archivo: EFE
Una mujer sostiene un cartel durante una protesta para exigir mejoras en su calidad de vida, incremento de jubilaciones, pensiones y salarios dignos - Foto de archivo: EFE
Hasta el momento, más de 8 millones de venezolanos migrantes y refugiados enfrentan una desprotección casi total en su vejez.

Venezuela formalizó su adhesión al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un acuerdo que podría permitir a los migrantes venezolanos sumar los períodos de cotización realizados en los distintos países participantes para acceder a pensiones por vejez, invalidez o supervivencia.

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El anuncio fue realizado por el nuevo canciller del régimen venezolano, Oliver Blanco, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

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Durante su intervención, Blanco aseveró que el país avanzaría con la ratificación del instrumento.

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Entre otras cosas, el funcionario de Miraflores subrayó la importancia de recuperar "la confianza de los ciudadanos".

Hasta el momento, más de 8 millones de venezolanos migrantes y refugiados enfrentan una desprotección casi total en su vejez.

Al dejar de cotizar en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), habrían perdido la continuidad laboral y, en la mayoría de los casos, no logran convalidar sus años trabajados en los países de destino.

Es sabido que la pensión mensual básica otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es de 130 bolívares, un monto que equivale a menos de un dólar oficial, aproximadamente entre 0,14 y 0,17 dólares según la tasa del Banco Central.

Para "ablandar" un poco esta crítica situación, la dictadura venezolana otorga un complemento a través de la plataforma Patria conocido como 'Bono contra la Guerra Económica' (o Ingreso Integral), el cual se ha fijado como referencia en unos 70 dólares indexados a la tasa oficial, monto que no todos los pensionados reciben.

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