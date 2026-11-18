El empresario Elon Musk expresó este miércoles durante su participación en el DealBook Summit, celebrado en el centro cultural Lincoln Center de Nueva York, que se siente “bastante tonto” por haber desembolsado sumas multimillonarias en respaldo de candidaturas republicanas durante las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos, un ciclo electoral en el que los demócratas obtuvieron avances históricos y recuperaron el dominio legislativo.

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De acuerdo con los registros de financiación política compilados por la organización OpenSecrets, la inversión de Musk en las elecciones federales del presente año se ubica en un piso mínimo de 445 millones de dólares, dentro de un rango que alcanza o supera los cientos de millones canalizados de forma principal a través de su comité de acción política America PAC.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio, o quizá habría sido mucho peor sin ello”, dijo Musk durante una conversación en el DealBook con un periodista de The New York Times.

En Texas, el grupo gastó alrededor de 47 millones de dólares en la contienda al Senado contra el demócrata James Talarico, según análisis de medios locales, una inversión que no impidió la derrota republicana en un estado con larga tradición conservadora.

El magnate también justificó su escaso seguimiento directo de las campañas políticas al señalar que su atención operativa permaneció centrada en el desarrollo industrial y tecnológico de sus compañías, mientras el panorama electoral se definía en favor del Partido Demócrata con mayorías renovadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Los comicios del pasado 3 de noviembre arrojaron un giro significativo en el equilibrio de poder de Washington, con victorias simbólicas como la del demócrata James Talarico sobre Ken Paxton en Texas tras casi cuatro décadas sin triunfos demócratas al Senado estatal y el triunfo de Mary Peltola en Alaska, lo cual consolidó una correlación parlamentaria adversa pese al volumen de recursos aportados.

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La conversación con Musk formó parte de la agenda del DealBook Summit, un foro que reúne cada año a empresarios, dirigentes políticos y figuras de las finanzas y la tecnología para debatir sobre los principales desafíos económicos y políticos del momento.