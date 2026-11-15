Ataque a mansión de cabecilla y toma de estadio en poder de pandillas: modelo Bukele avanza en Haití

La tecnología militar llegó a las calles de Puerto Príncipe. Perros robot equipados con fusiles de asalto acompañaron a las tropas salvadoreñas durante el operativo para recuperar el estadio Sylvio Cator, controlado por pandillas desde febrero de 2024. Además, bombardearon la mansión de Wilson Joseph, cabecilla de la pandilla 400 Mawozo, señalada por secuestros. Las operaciones buscan recuperar territorios controlados por las cerca de 200 pandillas que operan en Haití, 100 de ellas en la capital. Bukele aseguró que sus tropas permanecerán hasta que las pandillas entreguen a los cuatro militares secuestrados, vivos o muertos.