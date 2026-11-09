Abelardo de la Espriella Gobierno De la Espriella realiza bombardeo contra ELN en el Catatumbo: “más letalidad” noviembre 9, 2026 Por: Redacción NTN24 "No permitiré que estos miserables sigan sembrando el terror en los colombianos": afirmó el mandatario colombiano. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Gobierno De la Espriella realiza bombardeo contra ELN en el Catatumbo: “más letalidad” Despliegue militar "Hemos estado involucrados": Rubio sobre papel de Estados Unidos en operaciones de Bukele en Haití Guerra en Ucrania Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra Cambio Climático Elevadas emisiones ponen en jaque estrategias contra el cambio climático Biodiversidad Alto declive de biodiversidad alcanza ritmo sin precedentes Régimen venezolano "María Corina tiene todo lo que a la señora Delcy le falta": Dignora Hernández Compartir en: