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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Gobierno De la Espriella realiza bombardeo contra ELN en el Catatumbo: “más letalidad”

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
"No permitiré que estos miserables sigan sembrando el terror en los colombianos": afirmó el mandatario colombiano.

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