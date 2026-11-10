Nueva revelación: Así fue como Colombia participó en el bombardeo contra el ELN en Venezuela

Una investigación periodística reveló el papel que habría jugado Colombia en el bombardeo contra el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela. Según la revista Cambio, Colombia entregó las coordenadas a Estados Unidos para bombardear el campamento guerrillero en territorio venezolano, específicamente en el estado Apure, el 30 de octubre.