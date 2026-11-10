NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Ataque
Programa: Club de Prensa

Nueva revelación: Así fue como Colombia participó en el bombardeo contra el ELN en Venezuela

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Una investigación periodística reveló el papel que habría jugado Colombia en el bombardeo contra el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela. Según la revista Cambio, Colombia entregó las coordenadas a Estados Unidos para bombardear el campamento guerrillero en territorio venezolano, específicamente en el estado Apure, el 30 de octubre.

También le puede interesar

ELN dice que no ha acordado cese al fuego con Petro
Ataque

Nueva revelación: Así fue como Colombia participó en el bombardeo contra el ELN en Venezuela

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

¿Quién es el hacker que estaría involucrado en presunto plan para manipular elecciones en Colombia?

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello estaría a punto de llegar a un acuerdo con EEUU y podría recibir asilo en Panamá": Guillermo Cochez

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Casa Blanca

EE. UU. acusó a ciudadano venezolano de intentar matar a Trump: fue detenido con armas en la Casa Blanca

Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Gobierno de España

Gobierno de Pedro Sánchez insiste en levantar sanciones europeas a Delcy, ¿Qué interés tiene?

Ali Abdollahi y Donald Trump - AFP
Medio Oriente

Régimen de Irán desafía a Estados Unidos con nueva base subterránea de misiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Nueva revelación: Así fue como Colombia participó en el bombardeo contra el ELN en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Nueva ofensiva judicial de Maduro y Flores: tres mociones para desestimar narcoterrorismo y tortura

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump asegura que pronto terminará el conflicto con el régimen de Irán y que ataques no son necesarios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Captura de video de la Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella

Los cara a cara de De la Espriella con los criminales: "Siente el miedo de tus víctimas"

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026
Nicolás Maduro

En vilo en EE. UU. el futuro de uno de los estrategas de la operación para capturar a Maduro

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a miembros de fuerzas militares-Foto: Redes
Abelardo de la Espriella

“Tiene un impacto en la moral de las tropas”: experto sobre participación del presidente en operativos

Ilustración de Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Maduro y Cilia Flores buscan evitar ser juzgados en EE. UU. argumentando inmunidad como "jefes de Estado"

Más de Actualidad

Ver más
Foto referencia | EFE
Venezuela

Venezolanos salen a las calles para exigir elecciones presidenciales y el pronto regreso de María Corina Machado al país

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, Mojtabá Jamenei, líder del régimen iraní y Donald Trump, presidente de EEUU - Fotos: AFP
Irán - EEUU

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Capadocia, Turquía - Foto: de referencia: EFE
Turquía

Al menos dos personas muertas tras derrumbarse una columna rocosa en la región turística de Capadocia, Turquía

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto referencia | EFE
Venezuela

Venezolanos salen a las calles para exigir elecciones presidenciales y el pronto regreso de María Corina Machado al país

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, Mojtabá Jamenei, líder del régimen iraní y Donald Trump, presidente de EEUU - Fotos: AFP
Irán - EEUU

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Capadocia, Turquía - Foto: de referencia: EFE
Turquía

Al menos dos personas muertas tras derrumbarse una columna rocosa en la región turística de Capadocia, Turquía

Venezolanos convocan marchas - EFE
Marchas en Venezuela

“Regresarle al país la calidad de vida”: venezolanos marcharán el 17 de octubre en más de 40 ciudades del mundo

Verónica Alcocer - Foto: EFE.
Verónica Alcocer

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

La banda surcoreana BTS-Foto EFE
BTS

Integrante de BTS desata la euforia en las redes sociales al fotografiar a Taehyung con un ejemplar de un libro de Gabriel García Márquez

Camión cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira - Fotos: Instagram
Accidente

Camión perdió el control y cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023