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Zohran Mamdani

"Si acaba con ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?": secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. apunta contra alcalde de NY

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Agente de ICE (AFP)
Agente de ICE (AFP)
Según Mullin, Oscar Belgal, de 28 años, el hombre al que los agentes del ICE dispararon e hirieron el jueves en el distrito Bronx, tenía antecedentes penales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el viernes que pediría al presidente Donald Trump que retirara a los agentes federales de inmigración de la ciudad tras un operativo en el que un hombre resultó herido de bala por un agente de ICE en el Bronx.

"Se trata de una situación inaceptable e increíblemente grave", aseguró el alcalde demócrata el día X, añadiendo que había llamado al presidente.

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Y agregó: "cuando hablemos, le exigiré que ponga fin a todas las acciones de control de ICE en nuestra ciudad. No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), agentes realizaban un operativo "para arrestar a un ciudadano dominicano en situación irregular, condenado" en varias ocasiones.

Y explicó que, "durante la intervención, un agente de ICE hizo uso de su arma de fuego y el individuo resultó herido. Los agentes (…) le prestaron ayuda de inmediato. El hombre está con vida y fue trasladado a un hospital local".

Ahora, el secretario de Seguridad Nacional de Estado Unidos, Markwayne Mullin, arremetió contra el alcalde musulmán Mamdani.

"Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad", afirmó Mullin en una rueda de prensa en la que defendió la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Según Mullin, Oscar Belgal, de 28 años, el hombre al que los agentes del ICE dispararon e hirieron el jueves en el distrito Bronx, tenía antecedentes penales y trataba de evitar ser detenido.

"Llegó a este país de forma legal hace unos años y, desde que entró, ha cometido un delito tras otro", afirmó el secretario de Seguridad Nacional.

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El secretario Mullin tabmién respondió a las críticas y aseguró que los agentes del ICE no sabían que había un niño en el coche cuando abrieron fuego contra la víctima.

"Alcalde, si acaba con el ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?", respondió Mullin.

"¿Quién va a detener a los asesinos, a los ladrones y a los miembros de las bandas?", agregó.

Marcos Charles, un alto cargo de ICE, también intervino en la rueda de prensa y afirmó que Belgal se había "negado a acatar las órdenes legales para salir de su vehículo".

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