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Martes, 13 de octubre de 2026
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ICE

"Los patriotas de ICE eliminaron a pandilleros, pedófilos y otras amenazas": la agencia anuncia mano dura en deportaciones

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE- Foto: EFE
El anuncio se enmarca en la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha situado el control migratorio, las detenciones y las deportaciones entre sus principales prioridades.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció nuevas deportaciones de inmigrantes que, según la agencia, representan amenazas para la seguridad pública. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la entidad aseguró que durante el fin de semana retiró del país a integrantes de pandillas, personas condenadas por delitos sexuales contra menores y otros individuos señalados por conductas que considera peligrosas.

“Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”, señaló.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que la institución defendió las actuaciones de sus agentes y destacó las medidas adoptadas contra personas que considera una amenaza para las comunidades estadounidenses.

Durante el fin de semana, los patriotas de ICE ELIMINARON a miembros de pandillas, pedófilos y otras amenazas para la seguridad pública”, aseveró.

El anuncio se enmarca en la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha situado el control migratorio, las detenciones y las deportaciones entre sus principales prioridades. La estrategia busca intensificar la aplicación de las leyes migratorias y retirar del territorio estadounidense a extranjeros que, además de encontrarse en situación migratoria irregular, tengan antecedentes penales o estén vinculados con actividades delictivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha difundido en las últimas semanas comunicados sobre operativos de ICE contra inmigrantes con antecedentes por delitos violentos, tráfico de drogas, agresiones y otros hechos criminales. En esas publicaciones, las autoridades han defendido las deportaciones como una medida para reforzar la seguridad pública.

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Cabe resaltar que la ofensiva migratoria también ha generado controversias sobre los procedimientos de detención, el uso de la fuerza por parte de los agentes y la cooperación entre las autoridades federales y los gobiernos locales.

El anuncio vuelve a poner en el centro del debate la política de deportaciones de Estados Unidos, mientras la Administración Trump insiste en que continuará aplicando las leyes migratorias y persiguiendo a quienes considere una amenaza para la población.

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