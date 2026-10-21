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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Guerra en Ucrania

Misiles impactan la capital de Ucrania horas después de encuentro de funcionario de EE. UU. con Putin

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques de Rusia en Kiev, Ucrania - Foto: EFE
Ataques de Rusia en Kiev, Ucrania - Foto: EFE
La Fuerza Aérea de Ucrania emitió una advertencia en la madrugada sobre "más misiles balísticos hacia Kiev" e instruyó a los residentes a permanecer en los refugios.

Según informaron las autoridades a primera hora del jueves, varios misiles impactaron en Kiev durante toda la noche, obligando a los residentes a refugiarse y dejando seis heridos poco después de que Rusia indicara que estaba dispuesta a reanudar las conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos.

Tras la reunión que su enviado, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que era "lo más cerca que hemos estado" de poner fin a la guerra.

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Witkoff elogió a Putin como un "humanitario" por liberar al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, pero el Kremlin advirtió tras la reunión en San Petersburgo que, si bien Moscú estaba dispuesto "en principio" a reanudar las conversaciones, las propuestas de paz ucranianas y europeas presentadas por el diplomático estadounidense carecían de "contenido sustancial".

Los ataques no cesaron durante la noche, y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó en las redes sociales que los ataques con misiles habían herido a seis personas en la capital, cuatro de las cuales necesitaron ser hospitalizadas.

La Fuerza Aérea de Ucrania emitió una advertencia en la madrugada sobre "más misiles balísticos hacia Kiev" e instruyó a los residentes a permanecer en los refugios.

Las autoridades rusas también informaron haber interceptado drones durante la noche, incluyendo más de 160 que volaban en dirección a Moscú.

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Witkoff había viajado a Rusia tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Oslo el martes, cuyo objetivo era limar asperezas entre Trump y el líder ucraniano.

El yerno de Trump, Jared Kushner, también participó en las conversaciones con Putin de forma remota.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró a los periodistas que Rusia estaba "en principio, dispuesta a reanudar" las conversaciones trilaterales a mediados de noviembre, tras las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y que el Kremlin deseaba que se centraran en la seguridad de la posguerra.

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado sistemáticamente las conversaciones cara a cara con Zelensky e insiste en que Moscú tiene la intención de apoderarse del resto del este de Ucrania.

Ushakov dijo que Witkoff informó a Putin sobre "algunos aspectos nuevos en los enfoques de los europeos y de Kiev" tras la reunión de Oslo, aunque añadió que "en realidad no tenían mucha sustancia".

Según Ushakov, también se está preparando una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino Xi Jinping para el próximo mes en Shenzhen, China, calificándola como "la primera reunión de este tipo en la historia".

Durante su reunión de tres horas, Witkoff elogió a Putin por acceder a la petición de Trump de liberar a Hubbard, un profesor de inglés jubilado de unos 70 años que siempre había negado las acusaciones de ser un "mercenario" que luchaba por Ucrania.

"Usted habla mucho de que mi presidente, el presidente Trump, es un humanitario; usted también lo es, señor, y lo felicito por ello", dijo Witkoff.

Witkoff afirmó en redes sociales que las conversaciones con Putin fueron "constructivas", pero que "aún queda trabajo importante por hacer". Añadió que las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia continuarían a nivel técnico.

Trump regresó al poder en enero de 2025 prometiendo poner fin a la guerra en 24 horas, pero más de un año de conversaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado ningún avance, con decenas de miles de muertos.

En los últimos días, un Trump frustrado ha vuelto a desviarse de Ucrania y a centrarse en Putin, pregonando lo que, según él, era un acuerdo para que Rusia vendiera diésel y redujera los precios, que se dispararon a raíz de su guerra contra Irán.

Trump también retrasó la imposición de sanciones a la maquinaria bélica rusa, una decisión que defendió el miércoles como necesaria para asegurar la liberación de Hubbard.

"Si hubieran impuesto esas sanciones... podrían haberse olvidado de él. No lo habrían vuelto a ver jamás", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

En Ucrania, Zelensky afirmó que Kiev también respaldaba la reanudación de las conversaciones trilaterales.

"La parte estadounidense propone organizar esta reunión lo antes posible. Estamos a favor", declaró a los periodistas.

La novena reunión de Witkoff con Putin tuvo lugar mientras Rusia continuaba bombardeando ciudades ucranianas antes del invierno.

Kiev informó que los ataques rusos causaron la muerte de al menos cuatro personas el miércoles, entre ellas dos en la capital y una pareja de ancianos en la región oriental de Járkov.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación rusas en la región de Lugansk informaron que un ataque con drones ucranianos contra una compañía telefónica había causado la muerte de dos personas.

La reunión entre Witkoff y Zelensky del martes se produjo tras varios días de fricciones entre Washington y Kiev, y de peticiones de Trump para que se sustituyera al líder ucraniano.

Witkoff le dijo a Putin que veía "cierto impulso" en las conversaciones lideradas por Estados Unidos.

El enviado estadounidense también le dijo a Putin que Washington estaba "agradecido" por el acuerdo sobre el diésel, lo que provocó indignación en Kiev y en toda Europa.

El acuerdo ha sido visto como una forma de intentar bajar los precios del combustible para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que los republicanos de Trump podrían perder el control del Congreso.

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