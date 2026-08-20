Mueren al menos 13 personas y siete más resultan heridas en colapso de una mina ilegal en Colombia

Al menos 13 personas murieron y siete más resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro en el suroeste de Colombia, según informó un funcionario del gobierno local.

Los accidentes mineros son frecuentes en Colombia, especialmente en las explotaciones ilegales que carecen de controles de seguridad.

"Por los movimientos que se hacen en la mina, cae un talud sobre las personas", dijo Fredy Gámez, secretario de Gobierno del departamento de Nariño, a Caracol Radio luego del accidente ocurrido el miércoles por la noche.

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Imágenes publicadas en redes sociales muestran retroexcavadoras trabajando en un terreno muy escarpado.

La explosión se produjo al interior de una mina en Policarpa, Nariño, que provocó movimientos y la caída de tierra sobre los trabajadores, dijo una fuente de la gobernación.

La acumulación de gases suele ser el principal motivo de las explosiones en las minas en Colombia.

Las labores de rescate en la zona resultan difíciles debido a la inestabilidad del terreno.