La Justicia de EE. UU. fija para enero de 2027 la sentencia contra Alex Saab tras su declaración de culpabilidad por lavado de dinero

La Corte Federal del Distrito Sur de Florida programó de manera oficial la audiencia de lectura de sentencia contra el ciudadano colombiano Alex Nain Saab Morán para el 20 de enero de 2027 a las 14:00 horas (hora local), bajo la conducción de la jueza Kathleen M. Williams.

​El señalamiento del calendario judicial se produjo tras la realización de una vista en la que el acusado, señalado por investigaciones internacionales de actuar como operador financiero y “testaferro de Nicolás Maduro”, cambió su postura inicial y se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

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En consecuencia, el cambio de alegato responde a un acuerdo formal alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos para colaborar en investigaciones vinculadas a redes de corrupción.

“Acepto la responsabilidad por los cargos presentados”, manifestó Alex Saab durante la comparecencia ante el tribunal federal tras formalizar el pacto con la representación fiscal.

La sesión programada para inicios de 2027 en la sede de la División de Miami pondrá fin a la fase condenatoria de una de las causas judiciales de mayor impacto geopolítico en la región.

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Con la emisión del aviso electrónico del tribunal, el proceso contra Saab entra en su etapa de evaluación de condena. La magistrada evaluará el grado de colaboración efectiva prestado por el acusado antes de dictar la pena definitiva a comienzos de 2027.