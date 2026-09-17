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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció duro golpe contra la estructura criminal ‘La Miel’: cayó cabecilla principal, alias ‘El Flaco’, y tendría alianza con el Clan del Golfo

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella anunció duro golpe contra la estructura criminal ‘La Miel’ - EFE y Redes
Abelardo de la Espriella anunció duro golpe contra la estructura criminal ‘La Miel’ - EFE y Redes
Según el reporte entregado por el presidente, alias ‘El Flaco’ tenía un historial criminal de más de dos décadas.

El presidente Abelardo de la Espriella informó este 16 de septiembre, en horas de la noche, sobre nuevos resultados de la ofensiva de seguridad que adelanta su Gobierno contra estructuras criminales en diferentes regiones del país.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó la captura en Medellín de Andrés Felipe Velásquez, alias ‘El Flaco’, señalado como cabecilla principal de la estructura ‘La Miel’ y uno de los hombres más buscados de Antioquia.

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Según el reporte entregado por el presidente, alias ‘El Flaco’ tenía un historial criminal de más de dos décadas y mantenía una alianza con la estructura criminal el Clan del Golfo.

Llevaba más de 25 años delinquiendo, mantenía una alianza con el Clan del Golfo y dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína. Su organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales”, indicó el mandatario.

Del mismo modo, De la Espriella también informó que, aparte de la captura de ‘El Flaco’, el Ejército mantiene un combate contra integrantes de la estructura Jorge Briceño Suárez, una facción vinculada a alias ‘Calarcá’ y a la estructura ‘Raúl Reyes’.

Este enfrentamiento se desarrolla en la vereda Villa del Río, en Morelia, Caquetá. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el presidente, dos personas fueron capturadas durante la operación.

El resultado preliminar es de dos capturados y la incautación de cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diferentes calibres. La operación continúa”, señaló.

Asimismo, el presidente aseguró que la operación continúa y que la Fuerza Pública mantiene la ofensiva contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiación para lograr lo que prometió desde campaña: devolverles la seguridad a los colombianos.

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Hasta aquí les llegó la tranquilidad. Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales. Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre”, agregó.

En el mismo sentido, De la Espriella entregó un balance sobre las extradiciones firmadas durante su Gobierno en otro post de la misma red social.

El presidente aseguró que ya van 85 extradiciones en un mes y diez días de administración. Además, señaló que continuará utilizando los mecanismos de cooperación judicial internacional para perseguir a integrantes de organizaciones criminales.

“Aquí no hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia: sigo firmando sin descanso, honrando con determinación cada uno de los compromisos internacionales y haciendo uso riguroso de los mecanismos de cooperación para golpear de frente y derrotar al crimen organizado. La ley se respeta y los criminales pagarán por sus delitos ante la justicia”, afirmó.

Finalmente, con los nuevos anuncios, el Gobierno busca mostrar los resultados de su estrategia contra las estructuras criminales, mientras continúan operaciones militares y policiales en diferentes regiones del país.

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