Abelardo de la Espriella anunció nueve capturas que golpean al ELN en Cesar: cayó alias ‘Murdoc’, señalado de participar en ataques contra la Fuerza Pública

Una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Urano, la SIJIN y la Fiscalía General de la Nación dejó nueve personas capturadas en el departamento del Cesar, en medio de una ofensiva contra una presunta red vinculada al ELN y señalada de obtener recursos mediante la extorsión y el hurto de hidrocarburos.

La información fue divulgada este martes 29 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que los procedimientos se desarrollaron mediante 12 allanamientos en Ayacucho, corregimiento de La Gloria, y en el municipio de Pelaya. De acuerdo con lo informado, las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Murdoc’, señalado por las autoridades de desempeñarse como explosivista de la estructura. Según la información entregada sobre el operativo, este hombre estaría relacionado con el reciente ataque contra el comando de la Policía en Aguachica y con acciones dirigidas contra unidades del Ejército. Estos señalamientos deberán ser establecidos dentro del proceso judicial correspondiente.

Cabe resaltar que el procedimiento estuvo enfocado, además, en afectar una red que presuntamente tendría como fuente de financiación el hurto de hidrocarburos y las actividades extorsivas. La hipótesis de las autoridades apunta a que el combustible obtenido ilegalmente sería incorporado a una cadena logística que posteriormente generaría recursos para la estructura armada.

Asimismo, el resultado se conoce en medio de otros operativos adelantados durante los últimos meses contra el robo de combustible en el sur del Cesar. En julio, tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 3, en coordinación con la Policía, recuperaron 11.000 galones de hidrocarburos en procedimientos realizados en La Gloria, Tamalameque y Pelaya. En esa oportunidad, el Ejército informó que parte del combustible habría sido extraído ilegalmente del poliducto Pozos Colorados-Galán.

Del mismo modo, en agosto, las autoridades reportaron enfrentamientos en zona rural de Pelaya entre tropas de la Décima Brigada y presuntos integrantes del Frente Camilo Torres del ELN. En ese momento, el secretario de Gobierno del Cesar relacionó los hechos con las operaciones que venían desarrollándose contra actividades ilegales asociadas al transporte de hidrocarburos.

De esta manera, la operación de este 29 de septiembre se suma a las acciones que buscan afectar las fuentes de financiación y las redes logísticas del ELN en el sur del Cesar, particularmente aquellas relacionadas con el hurto y la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Finalmente, de la Espriella aseguró, al informar sobre las capturas, que el objetivo es golpear la estructura que convierte el combustible robado en recursos para sus actividades ilegales.