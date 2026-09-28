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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Francia

Mueren tres migrantes en el naufragio de una embarcación que cruzaba el canal de la Mancha hacia Reino Unido

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mueren tres migrantes al intentar cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido - EFE
Mueren tres migrantes al intentar cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido - EFE
Un barco llegó al puerto de Calais a media mañana, donde comenzó a desembarcar a las personas rescatadas.

Tres personas murieron este lunes frente a la costa de Francia mientras intentaban cruzar ilegalmente el canal de la Mancha hacia el Reino Unido, informaron las autoridades francesas.

"Hoy se produjo un naufragio en el que estuvo implicado un taxi bote frente a la costa de Wissant", un pueblo costero en el norte de Francia, dijo la prefectura refiriéndose a una embarcación que se acerca a la playa desde el mar para recoger a los migrantes en aguas poco profundas frente a la playa. El balance preliminar es de tres muertos, añadió.

Un barco llegó al puerto de Calais a media mañana, donde comenzó a desembarcar a las personas rescatadas, constató un corresponsal de la AFP.

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Francia ha sido durante mucho tiempo un trampolín para los migrantes que intentan cruzar el Canal sin visado con la esperanza de tener una vida mejor en el Reino Unido.

Pagan miles de dólares a los contrabandistas para subir a botes de goma y hacer el viaje a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Al menos 29 migrantes perdieron la vida el año pasado intentando cruzar el Canal, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales francesas y británicas.

"Este nuevo intento de travesía recuerda los peligros a los que se exponen las personas que se hacen a la mar a bordo de embarcaciones inadecuadas y sobrecargadas. Las redes de traficantes, guiadas por intereses delictivos y poniendo en grave riesgo a las personas que transportan, continúan organizando estas travesías en condiciones especialmente peligrosas", han señalado las autoridades galas.

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