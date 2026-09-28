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Régimen de Irán

EE. UU. desmiente al régimen de Irán y rechaza que Teherán tenga “control total” del estrecho de Ormuz: “Irán no tiene armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron”

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
El comando estadounidense recordó que miles de embarcaciones han atravesado el estrecho y destacó que más de 1.000 millones de barriles de crudo han pasado por esta ruta durante los últimos meses.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) salió al paso este lunes 28 de septiembre de una declaración de un alto mando militar iraní, quien aseguró que Teherán mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz. La autoridad militar estadounidense calificó esa afirmación como falsa y sostuvo que el tránsito marítimo por esta estratégica vía continúa, aunque en niveles muy inferiores a los registrados antes del actual conflicto.

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La declaración iraní fue realizada por el contraalmirante Habibollah Sayyari, alto comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, quien afirmó que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica controla la parte occidental del estrecho y el golfo Pérsico, mientras que la Armada iraní controla el sector oriental y áreas del mar de Omán. Sayyari también aseguró que sus fuerzas están preparadas para impedir el paso de quienes consideren una amenaza.

CENTCOM respondió con una publicación de verificación en la que rechazó esa versión. El comando estadounidense recordó que miles de embarcaciones han atravesado el estrecho y destacó que más de 1.000 millones de barriles de crudo han pasado por esta ruta durante los últimos meses.

Esa cifra coincide con un reporte difundido por el propio CENTCOM el 19 de septiembre, cuando el comandante Brad Cooper afirmó que las fuerzas estadounidenses habían facilitado el tránsito de más de 2.000 buques comerciales y de más de 1.000 millones de barriles de crudo durante los dos meses anteriores.

Irán no tiene armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron. Irán no controla el estrecho de Ormuz, como lo demuestra el paso libre de miles de barcos junto con más de mil millones de barriles de petróleo solo en los últimos meses”, indicó el CENTCOM en X.

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Sin embargo, los datos disponibles también muestran que la navegación por Ormuz está lejos de la normalidad. Reuters reportó el 22 de septiembre que apenas dos buques de carga habían cruzado el estrecho en una jornada, frente a un promedio previo al conflicto de alrededor de 125 grandes embarcaciones comerciales por día. La agencia también advirtió que los datos pueden no contabilizar todos los barcos que navegan con sus sistemas de identificación apagados.

Cabe resaltar que el estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores energéticos del mundo y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Su importancia explica el impacto internacional de cualquier interrupción de la navegación. En las últimas semanas, los enfrentamientos y ataques contra embarcaciones han reducido considerablemente el flujo comercial y han obligado a algunas compañías a modificar sus rutas y operaciones.

Finalmente, la disputa entre Washington y Teherán se concentra ahora también en quién tiene capacidad efectiva para garantizar o impedir el tránsito por la zona. El régimen de Irán sostiene que sus fuerzas controlan el estrecho, mientras Estados Unidos afirma que mantiene abiertas las principales rutas de navegación y que sus operaciones militares han permitido reactivar parcialmente el transporte de crudo y mercancías. Los datos de tráfico marítimo muestran, no obstante, que el paso continúa severamente restringido frente a los niveles registrados antes de la guerra.

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