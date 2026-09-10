Así fue el golazo de jugador venezolano en Champions League: "Hay gente que sigue pidiendo a Soteldo a la selección teniendo a este tipo"

Un jugador venezolano anotó un importante gol en Champions League este jueves y se llevó todos los elogios de los aficionados, muchos de los cuales lo piden en la selección Vinotinto.

Se trata del atacante Gleiker Mendoza del Shakhtar Donetsk de Ucrania, quien anotó en el empate de su equipo ante el PSV de Países Bajos en calidad de visitante.

Mendoza elaboró una jugada individual desde el costado izquierdo cuando se encontraba cerca del área. El atacante enganchó hacia adentro, ingresó al área rival y sacó un zapatazo para vencer al portero del PSV.

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El tanto llegó a los 46 minutos, cuando estaba por finalizar la primera parte.

Finalmente, el partido terminó empatado a un gol, luego de que Sergiño Dest anotara al comenzar la primera parte.

Con su tanto, Mendoza ingresó a la exclusiva lista de jugadores venezolanos que han anotado en la Champions League.

Solo cinco goles han anotado jugadores venezolanos en el máximo torneo de clubes del mundo.

El primero en hacerlo fue Roberto Rosales en 2010 vistiendo los colores del FC Twente en el empate 3-3 ante el Tottenham Hotspur

En el 2014, Salomón Rondón marcó en la victoria de su equipo en aquel entonces, el Zenit de San Petersburgo, 2-1 frente al Borussia Dortmund.

Rondón volvió a repetir en esa edición de la Champions ante el Bayer Leverkusen también de Alemania.

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Kevin Kelsy, en 2023, debutó con gol en el Shakhtar Donetsk en la derrota ante Porto por 3 a 1.

Gleiker Mendoza hizo lo propio este jueves, también con el equipo ucraniano.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los aficionados venezolanos incluso pidieron su presencia como titular en La Vinotinto.

"Hay gente que sigue pidiendo a Soteldo a la selección teniendo a este tipo"; " Ojalá le traiga réditos a él"; " Yo confío en los míos", fueron algunos comentarios.