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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello habla de elecciones en Venezuela: se le "escapó" una fecha y aseguró que al PSUV "no le gusta la medalla de plata" en los comicios

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Tras los drásticos acontecimientos ocurridos en Venezuela, que incluyeron la captura de Nicolás Maduro, la narrativa de Diosdado Cabello ha experimentado un notable cambio.

Este lunes 7 de septiembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lideró una rueda de prensa en la que repasó la agenda de la formación oficialista.

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En medio de su ponencia, Cabello se refirió a las elecciones en Venezuela y se le "escapó" que el año sería "2028".

"Creo que ellos vayan por el año 2028; el día que sea, allí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela, listo para ganar", dijo el cuestionado integrante del régimen venezolano.

Asimismo, acotó: "En elecciones no nos gusta la medalla de plata, nos gusta ganar y nos organizamos para ganar".

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Tras los drásticos acontecimientos ocurridos en Venezuela, que incluyeron la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses a inicios de año, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina y el reciente acuerdo petrolero histórico con la administración de Donald Trump, la narrativa de Diosdado Cabello ha experimentado un notable cambio.

En ese sentido, ha pasado de un discurso de resistencia radical a una pragmática "justificación comercial".

Hasta el momento, Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Diosdado Cabello.

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Este miembro de la cúpula dictatorial venezolana enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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