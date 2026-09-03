NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia sanciones contra uno de los nietos del líder de la dictadura cubana Raúl Castro

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Raúl Castro (AFP)
Raúl Castro (AFP)
Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, es hijo de Alejandro Castro Espín, general de brigada y una de las figuras principales del régimen, que fue a su vez sancionado por Washington recientemente.

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Fidel Ernesto Castro, uno de los nietos del líder de la dictadura cubana Raúl Castro, así como contra cinco entidades económicas y bancarias de la isla.

"Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.

Esta nueva oleada de sanciones se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Washington y La Habana.

El gobierno de Donald Trump exige a la isla cambios políticos y económicos fundamentales, mientras que La Habana denuncia el bloqueo petrolero que sufre desde hace seis meses, que se añadió al embargo comercial vigente desde hace décadas.

o

Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, es hijo de Alejandro Castro Espín, general de brigada y una de las figuras principales del régimen, que fue a su vez sancionado por Washington recientemente.

Raúl Castro, de 95 años, está por su parte inculpado formalmente ante la justicia estadounidense por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro era entonces ministro de Defensa.

Raúl Castro apareció en público en La Habana el 13 de agosto, en un acto con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.

"Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus compinches en el represivo Ministerio del Interior de Cuba (MININT) siguen perpetuando su control absoluto sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen" acusó Rubio en su comunicado.

De orígenes cubanos, Rubio es el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, además de secretario de Estado, y lleva personalmente el dosier cubano en la administración Trump.

o

Ser designado en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) estadounidense significa ser sometido a sanciones económicas y financieras. Las personas o entidades no pueden entablar ningún tipo de relación económica o empresarial en Estados Unidos, ni acceder a su red financiera.

Además del nieto de Raúl Castro, entran en la lista de la OFAC el Banco Exterior de Cuba y las empresas Nicarotec y Cexni, del sector minero, así como Abapet y Comercial Cupet, del sector energético.

La OFAC, que forma parte del Departamento del Tesoro, anunció por otra parte que concede una excepción, la licencia general 4A, que permite las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba, que quedan así fuera del esquema de sanciones.

La licencia 4A permite por ejemplo a esas legaciones recibir fondos del exterior para sus operaciones corrientes, que de otra forma podían provocar represalias financieras de Washington.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Raúl Castro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas / Varnei Vargas - Fotos: X
Presos políticos

Falleció Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas: no pudo ver a su hijo en libertad

Abelardo de la Espriella y sus lazos internacionales
Abelardo de la Espriella

Colombia cambia de rumbo: así mueve De La Espriella sus fichas en el tablero internacional

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Extradición

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alemania - Foto AFP
Alemania

Justicia alemana condenó a cadena perpetua a hombre que arrolló con un vehículo una marcha en Múnich en 2025

Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas / Varnei Vargas - Fotos: X
Presos políticos

Falleció Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas: no pudo ver a su hijo en libertad

Abelardo de la Espriella y sus lazos internacionales
Abelardo de la Espriella

Colombia cambia de rumbo: así mueve De La Espriella sus fichas en el tablero internacional

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Extradición

Regresan las extradiciones en Colombia: varios criminales serán sometidos a la justicia de EE. UU.

Rick Scott/ Delcy Rodríguez - Foto AFP
Estados Unidos y Venezuela

Con advertencia a Delcy Rodríguez: así reaccionó EE. UU. al regreso del dirigente político Omar González a Venezuela

Reykon | Foto: EFE
Artistas

Reykon reaparece desde el hospital y preocupa a sus seguidores por su estado de salud: "No estoy pasando por un buen momento"

Nexi Carrillo de Vargas, madre del preso político venezolano Varnei Vargas / Varnei Vargas - Fotos: X
Presos políticos en Venezuela

"Necesito que me liberen a mi hijo, quiero estar con él": las palabras de la señora Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas, antes de fallecer

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023