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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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FIFA

Dos de las confederaciones más grandes del mundo piden a Infantino que la FIFA destine al menos 10 millones de dólares a cada país miembro tras ganancias históricas

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Esta iniciativa promovida por dos de las confederaciones más críticas con la gestión de Infantino supone un nuevo episodio en la crisis que sacude el mundo del fútbol.

Los presidentes de la UEFA y de la Concacaf, Alexander Ceferin y Victor Montagliani, respectivamente, solicitaron a la FIFA el reparto de "al menos 10 millones de dólares" para cada una de las 211 federaciones miembro, en un correo enviado este viernes a su presidente, Gianni Infantino.

"La FIFA está a punto de cerrar el ciclo 2023-2026 con unas reservas de alrededor de 6.000 millones de dólares, las más importantes de su historia (...) Sobre esta base, la FIFA debería abonar al menos 10 millones de dólares a cada una de sus 211 asociaciones miembro durante el ciclo 2027-2030, es decir, un importe total de unos 2.100 millones de dólares", escribieron los dos dirigentes en una carta de la que la AFP obtuvo copia.

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Esta iniciativa promovida por dos de las confederaciones más críticas con la gestión de Infantino supone un nuevo episodio en la crisis que sacude el mundo del fútbol desde el fallido proyecto de apertura de la FIFA a inversores privados, llevado a cabo sin consultar al dirigente italo-suizo.

La UEFA y la Concacaf, que alegaron haber "examinado la situación financiera y los presupuestos" publicados por la FIFA, cuestionan la legitimidad de este proyecto, que según la instancia mundial buscaba "liberar el potencial comercial" de su competición estrella.

"La FIFA ya tiene la capacidad de pagar mucho más a sus federaciones miembros a partir de sus propias reservas, sin ninguna cesión de participaciones en sus competiciones y sin pedirles nada a cambio", aseguran Ceferin y Montagliani.

"Incluso después de una distribución de este tipo (de al menos 2.100 millones de dólares), las reservas financieras de la FIFA no bajarían de aproximadamente 1.500 millones de dólares en ningún momento durante el próximo ciclo", añaden.

A principios de agosto, la UEFA y la Concacaf, así como la AFC asiática, habían tratado de sumar a su causa a la "familia del fútbol", profundamente dividida tras el proyecto abortado.

El futuro se vislumbran las elecciones a la presidencia de la FIFA, en marzo de 2027. Un escrutinio en el que cada voto contará entre las 211 federaciones con derecho a sufragar.

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