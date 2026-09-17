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Detenciones arbitrarias
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Menos de 48 horas duró su respiro de libertad: sigue sin conocerse el paradero de Javier Oropeza

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La dictadura venezolana continúa arremetiendo contra la disidencia pacífica de Venezuela al detener a Javier Oropeza este jueves tras su regreso al país. A tan solo 48 horas de haber regresado al país tras dos años en el exilio, Oropeza fue detenido y llevado por la fuerza por el régimen venezolano justo cuando salía de una entrevista radial. Sobre este tema, Marcos Velazco, miembro de la organización política Vente Venezuela, conversó con El Informativo de NTN24.

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