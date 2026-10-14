Municipio venezolano quiere declarar al tequeño patrimonio cultural y crear su Día Nacional

El tequeño, uno de los pasapalos más representativos de la gastronomía venezolana, puede recibir un reconocimiento oficial como Patrimonio Histórico y Cultural del país. Las autoridades del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, presentaron ante la Asamblea Nacional una solicitud para impulsar la declaratoria y preservar la tradición culinaria que se vincula a Los Teques.

La iniciativa fue promovida por el alcalde chavista Farith Fraija, fue llevada al Parlamento por una comisión especial municipal que tuvo un encuentro con integrantes de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. La propuesta contempla destacar el valor histórico del alimento y reconocer su vínculo con la identidad gastronómica de la región.

Al igual que la declaratoria patrimonial, los representantes plantearon establecer el 21 de octubre como Día Nacional del Tequeño, una fecha que coincide con la conmemoración del nombramiento de Los Teques como parroquia eclesiástica. La propuesta quiere transformar el aniversario en una ocasión para promover la historia y la tradición de este aperitivo.

El cronista oficial del municipio Guaicaipuro, Manuel Almeida, detalló que los antecedentes del tequeño se remontan a finales del siglo XIX e inicios del XX, en el auge del Gran Ferrocarril de Venezuela.

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Según la historia recogida por las autoridades locales, la preparación se atribuye a Josefina Báez, integrante de las recordadas hermanas Báez de Los Teques. La cocinera habría empezado a aprovechar los sobrantes de masa para envolver trozos de queso y freírlos en manteca, dando origen a una receta que luego se popularizó.

La preparación se extendió entre los pasajeros de las estaciones ferroviarias y, con el tiempo, llegó a ser un acompañante habitual de reuniones familiares, celebraciones y eventos sociales en Venezuela.

Pese a que existen diferentes versiones acerca del origen de algunos platos tradicionales, la propuesta presentada ante el Parlamento busca destacar la historia local que se asocia al tequeño y el aporte de las mujeres mirandinas a la gastronomía venezolana.

Ahora bien, la solicitud presentada ante la Asamblea Nacional es un paso para impulsar su reconocimiento institucional. No obstante, la declaratoria patrimonial y la creación del Día Nacional aún son propuestas, por lo que no tienen que considerarse aprobadas hasta que las autoridades competentes adopten una decisión formal.